Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,37 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,46 EUR aus. Bei 25,30 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,38 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 13.887 Aktien.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,11 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 19,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,85 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,76 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 30.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.459,00 EUR gegenüber 9.324,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 22.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,14 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius