Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 41,96 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 41,96 EUR ab. Bei 41,93 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.357 Fresenius SE-Aktien.

Bei 44,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 5,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,72 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,29 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 5 Jahren gekostet

Was Analysten von der Fresenius SE-Aktie erwarten