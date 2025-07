Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,00 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 42,00 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 41,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 156.709 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 5,71 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2024 bei 28,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 31,79 Prozent Luft nach unten.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

