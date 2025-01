Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 36,90 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 36,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,91 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,74 EUR aus. Bei 36,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20.566 Aktien.

Bei einem Wert von 37,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,49 Prozent niedriger. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 34,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,852 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,86 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

