Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag im Plus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 40,39 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 40,39 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 40,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 27.527 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 1,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,93 EUR am 27.04.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 33,33 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,16 EUR.

Fresenius SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,68 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

