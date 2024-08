Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,36 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,36 EUR zu. Bei 33,44 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.274 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,68 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. Fresenius SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,66 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

