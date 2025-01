Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Verlusten

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 36,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,8 Prozent auf 36,84 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,54 EUR. Bei 37,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274.733 Fresenius SE-Aktien.

Bei 37,36 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 33,98 Prozent sinken.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,852 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,86 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 26.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

