Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,28 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 33,35 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,23 EUR. Mit einem Wert von 33,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.770 Fresenius SE-Aktien.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR an. Gewinne von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 28,09 Prozent Luft nach unten.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,68 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,80 EUR je Aktie.

