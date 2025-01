Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 37,05 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 37,05 EUR abwärts. Bei 37,05 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 400.080 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 37,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 52,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,851 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,61 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

