Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 32,65 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 32,65 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 32,83 EUR zu. Bei 32,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 390.118 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,83 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit Abgaben von 26,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,895 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 08.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verloren

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Start Zuschläge

Börse Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX