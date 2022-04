Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag nahe Nulllinie

Die Fresenius Medical Care-Aktie bewegte sich um 13:12 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 60,70 EUR. Bei 60,90 EUR markierte die Fresenius Medical Care-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,22 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care-Aktien beläuft sich auf 129.299 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 71,14 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 17,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie liegt somit 16,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,09 EUR.

Am 22.02.2022 legte Fresenius Medical Care die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,40 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,65 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Fresenius Medical Care wird die nächste Bilanz für Q4 2021 voraussichtlich am 22.02.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 22.02.2023.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Fresenius Medical Care-Aktie ein

Fresenius-Aktie mit Abschlägen: EU erteilt Fresenius Kabi Zulassung für Biosimilar Stimufend

FMC-Aktie mit Abgaben: Fresenius Medical Care macht bei Wachstumsstrategie 2025 bedeutenden Schritt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care