Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gibt am Donnerstagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 43,58 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 43,58 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,38 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.902 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 6,01 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,40 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,19 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,03 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 24.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

