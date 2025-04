Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag im Tiefenrausch

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 40,13 EUR abwärts.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 40,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 151.289 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,38 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,17 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,09 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,99 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

