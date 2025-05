Kursentwicklung

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag im Plus

20.05.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 52,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,7 Prozent auf 52,54 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,56 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,08 EUR. Zuletzt wechselten 69.226 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Bei 52,56 EUR erreichte der Titel am 20.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,12 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,31 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,52 EUR gegenüber 0,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,69 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Novo Nordisk-Aktie rutscht ab: Trump verspricht deutliche Senkung von Medikamentenpreisen

