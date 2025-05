Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 52,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 52,34 EUR. Bei 52,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.768 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,34 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2025. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 0,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Abschläge von 37,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,56 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,31 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,72 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,69 EUR je Aktie belaufen.

