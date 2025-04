Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 40,45 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 4,4 Prozent auf 40,45 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 39,43 EUR. Bei 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 351.162 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 19,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,17 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 5,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care (FMC) St wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,77 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

