Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 50,52 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 50,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 50,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 250.295 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,93 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 55,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,06 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,24 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,69 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

