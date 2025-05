Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag ins Minus

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 50,86 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 50,86 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 50,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,80 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.189 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 5,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,06 EUR.

Am 06.05.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie