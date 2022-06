Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care am Mittag auf rotes Terrain

Die Fresenius Medical Care-Aktie musste um 02.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 53,96 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 53,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 159.043 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Bei 71,14 EUR markierte der Titel am 15.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 24,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 50,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Verlust von 5,85 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,71 EUR.

Am 04.05.2022 legte Fresenius Medical Care die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.210,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.548,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 02.08.2022 vorlegen. Am 01.08.2023 wird Fresenius Medical Care schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius Medical Care-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Fresenius-Aktie nun im Plus: Investoren zuvor mit schleichendem Umbruch unzufrieden

USA: Lohnender Blick über den großen Teich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care