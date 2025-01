Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteidigt am Vormittag Tendenz

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 43,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,55 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,69 EUR zu. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,41 EUR. Bei 43,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.126 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 6,08 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 25,35 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 1,19 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care (FMC) St wird am 25.02.2025 gerechnet. Am 24.02.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

