Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag freundlich

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,9 Prozent auf 42,42 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 42,42 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 43,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,46 EUR. Bisher wurden heute 61.806 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 13,88 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,54 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,09 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,77 EUR je Aktie.

