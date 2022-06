Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 03.06.2022 09:22:00 Uhr sprang die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 53,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 53,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care-Aktien beläuft sich auf 15.800 Stück.

Am 15.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,14 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care-Aktie somit 24,52 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,34 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,71 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care am 04.05.2022. Fresenius Medical Care hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent auf 4.548,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.210,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet. Fresenius Medical Care dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care im Jahr 2023 4,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius Medical Care-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Fresenius-Aktie nun im Plus: Investoren zuvor mit schleichendem Umbruch unzufrieden

USA: Lohnender Blick über den großen Teich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care