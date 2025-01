Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 44,17 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 44,17 EUR zu. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,60 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.434 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,20 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 4,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 26,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,03 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 05.11.2024 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

