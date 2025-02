Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 46,94 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 46,94 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Bei 47,21 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,86 EUR. Zuletzt wechselten 66.285 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 2,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 1,19 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,92 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet