Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 49,80 EUR ab.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 49,80 EUR abwärts. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 49,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112.162 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 7,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 34,72 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,52 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,19 EUR an.

Am 06.05.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,88 Mrd. EUR – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,70 EUR je Aktie.

