Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Donnerstagmittag fester

12.06.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 49,74 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 49,74 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 49,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.015 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 7,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,52 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,19 EUR. Am 06.05.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,70 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet

