Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Freitagmittag

16.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 51,14 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 51,14 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 51,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,58 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.885 Stück gehandelt. Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 1,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 57,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,31 EUR an. Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent gesteigert. Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,68 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Novo Nordisk-Aktie rutscht ab: Trump verspricht deutliche Senkung von Medikamentenpreisen Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: DZ BANK verleiht Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

