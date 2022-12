Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care am Vormittag auf rotes Terrain

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 29,78 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,73 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.591 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 21.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 53,22 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 25,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,76 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,47 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie.

Am 30.10.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,75 Prozent auf 5.096,17 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 21.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie in Höhe von 2,86 EUR im Jahr 2022 aus.

