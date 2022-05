Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Mit einem Kurs von 56,82 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel um 18.05.2022 16:22:00 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 57,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bisher bei 56,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.810 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,13 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 50,98 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,46 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,71 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.548,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.210,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Fresenius Medical Care veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

USA: Lohnender Blick über den großen Teich

Fresenius-Aktie stärker: Ziele bekräftigt - Aktionäre kritisieren an Aktienkurs und Strategie

Fresenius-Aktie tiefer: Fresenius will in Russland weiter tätig sein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care