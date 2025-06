Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 46,44 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 46,44 EUR. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,10 EUR. Bisher wurden heute 119.760 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 14,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,52 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,17 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,70 EUR je Aktie belaufen.

