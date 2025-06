Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 47,32 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 47,32 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,72 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 607.381 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 12,40 Prozent niedriger. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 45,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,52 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,67 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,52 EUR gegenüber 0,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,72 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,70 EUR je Aktie.

