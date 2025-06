Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagmittag mit Kursplus

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 50,06 EUR.

Um 11:43 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 50,06 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,24 EUR an. Mit einem Wert von 49,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.344 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 53,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,52 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,19 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Das EPS lag bei 0,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4,88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet