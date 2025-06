Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 49,38 EUR abwärts.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 49,38 EUR abwärts. Bei 49,38 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,76 EUR. Bisher wurden heute 88.591 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). 9,40 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,52 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,19 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 06.05.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,88 Mrd. EUR gegenüber 4,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

