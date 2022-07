Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Der Fresenius Medical Care-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 21.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 44,25 EUR. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 43,96 EUR. Bei 45,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 325.640 Fresenius Medical Care-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,96 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care-Aktie derzeit noch 1,65 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,85 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care im vergangenen Quartal 4.548,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care 4.400,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

