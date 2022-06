Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag ohne große Veränderung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 23.06.2022 09:22:00 Uhr bei 45,03 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,13 EUR aus. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,62 EUR nach. Bei 45,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care-Aktien beläuft sich auf 28.922 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,14 EUR erreichte der Titel am 15.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,53 EUR am 22.06.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care-Aktie 3,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,71 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Am 04.05.2022 legte Fresenius Medical Care die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care im vergangenen Quartal 4.548,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care 4.210,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,37 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

