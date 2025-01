Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 47,14 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,16 EUR. Zuletzt wechselten 69.517 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,04 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 1,19 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

