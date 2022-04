Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care gibt am Nachmittag nach

Die Fresenius Medical Care-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 59,28 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 58,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 239.864 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 markierte das Papier bei 71,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care-Aktie. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,93 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie an.

Am 22.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.647,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care einen Umsatz von 4.400,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 04.05.2022 dürfte Fresenius Medical Care Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 04.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,37 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie belaufen.

