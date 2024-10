Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Start im Aufwind

Index im Blick

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,17 Prozent stärker bei 3.619,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,462 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 3.613,32 Punkten, nach 3.613,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3.613,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.623,12 Punkten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,126 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.600,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der ATX mit 3.674,86 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bewegte sich der ATX bei 3.147,33 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,08 Prozent zu. Bei 3.777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.305,62 Punkte.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit IMMOFINANZ (+ 1,89 Prozent auf 17,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,56 Prozent auf 29,35 EUR), CA Immobilien (+ 0,63 Prozent auf 25,70 EUR), Telekom Austria (+ 0,61 Prozent auf 8,24 EUR) und BAWAG (+ 0,57 Prozent auf 70,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Andritz (-0,57 Prozent auf 61,05 EUR), Raiffeisen (-0,43 Prozent auf 18,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,36 Prozent auf 83,40 EUR), Österreichische Post (-0,34 Prozent auf 29,60 EUR) und EVN (-0,19 Prozent auf 26,80 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30.420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,87 zu Buche schlagen. Mit 11,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

