Vor EZB-Entscheid: DAX startet höher -- Asiens Börsen in Rot -- Lucid rechnet mit mehr Verlust -- Sartorius hält trotz Gewinnrückgang an Prognose fest -- Nestlé muss Jahresziele senken

aktualisiert 17.10.24 09:07 Uhr

Leitzins-Entscheidung der EZB - Senkung erwartet. HELLA-Geschäft stagniert. ABB kann Umsatz und Gewinn im dritten Quartal steigern. Nokias drittes Quartal kann nicht überzeugen - Wendepunkt in Sicht. Nordea erhöht 2024er-Rekordziel erneuter Aktienrückkauf. Apple baut Apple Business Connect aus. Pernod Ricard startet unerwartet schwach in Geschäftsjahr. Schneider Electric: Mehrheitsbeteiligung an Motivair.

