Wasserstoff-Bilanz

Am Mittwochmorgen hat sich der Wasserstoffkonzern NEL ASA in die Bücher schauen lassen.

Demnach verbuchte NEL im dritten Quartal 2024 einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 NOK. Das lag über den Analystenerwartungen in Höhe von -0,057 NOK je NEL-Papier. Im Vorjahresquartal meldete NEL ein negatives EPS von 0,14 NOK.

Auf der Umsatzseite verzeichnet das Wasserstoffunternehmen eine Steigerung von 303 Millionen NOK auf 366 Millionen NOK. Damit verbesserten sich die Erlöse im Berichtszeitraum um 21 Prozent. Hier lagen die Expertenprognosen bei 407 Millionen NOK.

"NEL ist in einem soliden Zustand", wird sagt Håkon Volldal, Präsident und CEO von Nel, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Der Markt ist seit einiger Zeit schwach, aber wir sind gut positioniert, um vom erwarteten Aufschwung zu profitieren, und sehen erste Anzeichen für eine Verbesserung der Marktbedingungen", zeigte sich der Manager überzeugt. Die NEL-Aktie hatte am Vortag an der Börse in Oslo mit einem Plus von 3,96 Prozent bei 4,20 NOK geschlossen. Am Mittwoch geht es 4,67 Prozent nach unten auf 4,004 NOK.

Redaktion finanzen.net