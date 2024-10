• Cardano vs. Solana

• Leios-Upgrade erhöht Transaktionsgeschwindigkeit deutlich

• Wachsendes Interesse bei Cardano



Cardano und Solana sind zwei der am stärksten beachteten Blockchain-Plattformen in der Kryptowelt. Solana galt bislang als die schnellste Blockchain, dank ihres innovativen Proof-of-History (PoH)-Mechanismus, der eine Transaktionskapazität von bis zu 65.000 TPS ermöglicht. Cardano hingegen konzentrierte sich bisher vor allem auf Sicherheit und Nachhaltigkeit durch sein Proof-of-Stake-Protokoll Ouroboros.

Mit der Einführung des Leios-Upgrades will Cardano jedoch einen entscheidenden Schritt nach vorn machen. Dieses Update soll die Netzwerkgeschwindigkeit massiv erhöhen und gleichzeitig die Skalierbarkeit verbessern, lautet das offizielle Design- und Konzeptziel des Cardano Entwickler Unternehmens Input Output von 2022. Das Leios-Upgrade führt eine parallele Transaktionsverarbeitung ein, bei der verschiedene Netzwerkknoten unabhängig voneinander Transaktionen validieren können. Diese Neuerung verspricht, die bisherige Schwäche Cardanos - die relativ geringe Transaktionsgeschwindigkeit - zu beheben und Solana zu übertreffen.

Das Leios-Upgrade ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Cardano. Es ermöglicht, dass Transaktionen in Blöcken effizienter verarbeitet werden, ohne dass die Sicherheit oder Dezentralisierung darunter leiden. Dank paralleler Transaktionsverarbeitung und der Entkopplung von Konsens und Datenverfügbarkeit kann das Netzwerk mehr Transaktionen gleichzeitig verarbeiten und die Blockzeiten drastisch reduzieren. Laut eines X-Posts von Charles Hoskinson, dem Gründer von Cardano, ist das Ziel, Cardano schneller als Solana zu machen, ohne die Dezentralisierung aufzugeben. Die Entwickler arbeiten laut ihm derzeit intensiv an der Umsetzung dieser neuen Struktur, die voraussichtlich im letzten Quartal 2024 eingeführt wird.

The rust node gives us no new differentiating features for users. Leios makes us faster than Solana without losing decentralization...