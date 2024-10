Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Sartorius vz-Aktie

Aktie unter die Lupe

Die Sartorius vz-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Labordienstleister habe sich stabilisiert, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Genau das habe sie sehen wollen. Es gebe aber auch keine Gründe, nun in Optimismus zu verfallen.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 14,1 Prozent auf 260,90 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 24,11 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 190.140 Sartorius vz-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 21,5 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 17.10.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

