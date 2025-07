Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Freitagmittag ein

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 191,10 EUR abwärts.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 191,10 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 190,05 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 192,00 EUR. Bisher wurden heute 32.198 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 34,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 15,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,825 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 251,70 EUR angegeben.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 884,30 Mio. EUR im Vergleich zu 860,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,00 EUR fest.

