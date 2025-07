Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Freitagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 190,45 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 190,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 190,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 192,00 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 5.027 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 14,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,825 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,70 EUR an.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Sartorius vz-Aktie

Overweight für Sartorius vz-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Investment-Note für Sartorius vz-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.