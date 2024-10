Neuer Trend?

Nach dem Hype um das Metaverse hat Meta sich einem neuen zukunftsweisenden Produkt verschrieben - den AR-Brillen. Mit den neuen "Orion"-AR-Brillen steht das Unternehmen kurz davor, die digitale Welt auf eine neue Ebene zu heben. Diese Brillen sollen weit mehr bieten als nur eine Erweiterung der Realität.

• Von Virtual Reality zu Augmented Reality

• Meta AI als Schnittstelle

• Alltagsgerechte AR-Brillen für Jedermann



Metas neue Ausrichtung

Meta hat nach intensiven Bemühungen im Metaverse nun seinen Fokus auf AR-Technologien verschoben. Laut einem Meta-Blogbeitrag wurde auf der jüngsten Meta Connect-Konferenz die "Orion"-AR-Brille präsentiert, die eine innovative Benutzererfahrung bietet. Anders als frühere Smart Glasses, wie die Ray-Ban Meta-Brillen, die als Display-Erweiterung dienten, sollen die "Orion"-Brillen echte AR-Funktionalität bieten. Damit strebt Meta an, tragbare AR-Geräte für den Massenmarkt zu etablieren und das digitale Erleben in den Alltag der Nutzer zu integrieren.

Die Technologie hinter Orion

Die "Orion"-Brillen kombinieren mehrere hochmoderne Technologien, um ein intensives Nutzererlebnis zu ermöglichen. Die Handtracking-Technologie, die bereits in der Meta Quest erfolgreich eingesetzt wurde, wird hier mit einem EMG-Wristband ergänzt. Dieses Armband erfasst kleinste Muskelbewegungen im Handgelenk, was eine präzise Steuerung der Brillen ermöglicht. Ebenfalls soll Sprachsteuerung sowie Augentracking möglich sein. Laut Meta auf der Connect 2024 sei das Ziel dieser Technologie, eine natürliche und intuitive Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zu schaffen.