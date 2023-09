Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich freundlich

Index-Performance im Fokus

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Donnerstag legte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 4.299,70 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 37,412 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,121 Prozent tiefer bei 4.269,34 Punkten in den Handel, nach 4.274,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4.317,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.264,38 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0,253 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.433,31 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Stand von 4.376,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, lag der S&P 500 bei 3.719,04 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 12,44 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4.607,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.794,33 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 11,11 Prozent auf 0,10 USD), Trimble Navigation (+ 6,50 Prozent auf 52,41 USD), Albemarle (+ 6,01 Prozent auf 172,40 USD), Zebra Technologies (+ 4,85 Prozent auf 236,87 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,78 Prozent auf 102,76 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil CarMax (-13,40 Prozent auf 69,01 USD), First Republic Bank (-12,79 Prozent auf 0,08 USD), AES (-6,59 Prozent auf 14,88 USD), NextEra Energy (-4,80 Prozent auf 57,08 USD) und Micron Technology (-4,41 Prozent auf 65,20 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13.993.479 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,562 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Western Union Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

