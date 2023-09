DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Rot -- IT-Fehler bei VW behoben -- ams OSRAM will sich frische Milliarden beschaffen -- Evergrande-Aktien vom Handel ausgesetzt -- MTU im Fokus

Nach fünf Verlusttagen zeichnet sich im DAX ein etwas höherer Auftakt ab. An der Wall Street hatten sich nach zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten im späten Handel wieder Käufer gefunden. Sie suchten auf dem tiefsten Indexniveau seit Juni ihre Chance. Die Verunsicherung, insbesondere hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank, bleibt allerdings massiv.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag freundlich eröffnen.

Die Wall Street hatte am Vorabend uneinheitlich geschlossen. Als bleibende Belastungsfaktoren nannten Börsianer die hohe Inflation gepaart mit der Angst vor weiter steigenden Zinsen sowie die unsicheren Zukunftsaussichten für die Wirtschaft.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EURO STOXX 50 0,1 Prozent bim Plus bei 4.134 Zählern.

An den europäischen Börsen werden die Anleger am Mittwoch voraussichtlich vorsichtig zugreifen.

Nach den Vortagesverlusten kam es am Mittwoch teilweise zu einer Gegenbewegung. Der September macht seinem Ruf als traditionell schlechtester Börsenmonat bisher alle Ehre. Die hohen Belastungsfaktoren rund um hohe Leitzinsen und einem drohenden Shutdown in den USA bleiben weiter bestehen.

Der Dow Jones Index suchte im Handelsverlauf nach seiner Richtung, entschied sich aber schlussendlich für die Verlustzone. Mit einem leichten Abschlag von 0,20 Prozent ging der US-Leitindex bei 33.550,67 Zählern in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone unterdessen verteidigen und beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 13.092,85 Zählern.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (07:42 Uhr) einen Verlust von 1,31 Prozent auf 31.947,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,14 Prozent auf 3.111,71 Einheiten. Der Hang Seng gibt 1,00 Prozent auf 17.435,37 Zähler ab.

In Schanghai werden die Kurse etwas gestützt durch die Ankündigung weiterer Maßnahmen zu Konjunkturstützung seitens der chinesischen Notenbank. Dagegen belastet in Hongkong weiterhin die Sorge rund um den angeschlagenen Immobilienriese China Evergrande. Daneben drückt die in den USA ab 1. Oktober drohende Haushaltssperre auf die Anlegerstimmung.

