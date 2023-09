Grüne Vorzeichen an Börse Frankfurt: DAX rettet Gewinne in den Feierabend

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt ging es auch am Donnerstag schwankungsreich zu.

Der DAX stieg mit einem Plus in den Handel ein. Im Verlauf wechselte er mehrfach das Vorzeichen. Am Nachmittag setzte sich das Börsenbarometer jedoch in die Gewinnzone ab und beendete den Donnerstag 0,7 Prozent höher bei 15.323,50 Einheiten.

Inflation in Deutschland nimmt im September mehr als erwartet ab

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September etwas deutlicher als erwartet nachgelassen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 4,3 (August: 6,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,3 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 4,5 Prozent prognostiziert.

Unternehmen im Blick

Im Blick behielten Anleger auch die schwelende Immobilienkrise in China, in deren Zentrum der hochverschuldete Bauträger China Evergrande steht.

Heißes Gesprächsthema in Frankfurt ist der Börsengang von SCHOTT Pharma. Zudem rückte VW am Donnerstagmorgen in den Blick der Anleger. Der Autobauer hat nach eigenen Angaben eine IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Morgen der Nachrichtenagentur dpa.

