FRoSTA-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei FRoSTA am 14.05.2025 informiert. Der Aktien-Deal wurde am 15.05.2025 bekannt gemacht. Ehlers, Hinnerk, Vorstand, strich das eigene Depot am 14.05.2025 um FRoSTA-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 1.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 85,00 EUR. Die FRoSTA-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,90 Prozent auf 85,00 EUR nach.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die FRoSTA-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,90 Prozent auf 85,60 EUR zu. Im Handel wurden an diesem Tag 1.125 FRoSTA-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von FRoSTA beträgt unterdessen 578,91 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 6.810.674 Aktien beziffert.

Zuvor handelte Ehlers, Hinnerk am 13.05.2025 mit FRoSTA-Anteilen. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 85,40 EUR strich Ehlers, Hinnerk das eigene Portfolio zusammen.

