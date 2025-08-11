FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 3 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pershing Square-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Pershing Square-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,20 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 367,647 Pershing Square-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2025 gerechnet (41,04 GBP), wäre das Investment nun 15.088,24 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 50,88 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net